Investigador del vaticano insta a obispos a denunciar todas las sospechas de abusos a menores

Por Alvise Armellini

ROMA, 29 mayo (Reuters) - El jefe de la oficina vaticana que disciplina a los sacerdotes pederastas pidió el martes a los obispos de todo el mundo que le comuniquen cualquier caso sospechoso de abusos a menores para "limpiar esta situación".

Durante décadas, la Iglesia Católica se ha visto sacudida por escándalos en todo el planeta relacionados con curas pederastas y el encubrimiento de sus delitos, lo que ha dañado su credibilidad y ha costado cientos de millones de dólares en indemnizaciones.

"Quiero que todos los casos salgan a la luz, para que la Iglesia sea transparente", dijo el padre John Joseph Kennedy, clérigo irlandés y jefe de la sección disciplinaria de la oficina doctrinal del Vaticano (DDF).

"Me preocupan los países y los obispos que no nos envían los casos. Sería mejor que llegara un camión delante (de nuestra oficina) con todos los casos, nos pusiéramos a trabajar y limpiáramos esta situación", dijo a periodistas, aunque no aclaró de qué países o diócesis sospechaba que no informaban.

Kennedy, que rara vez habla con la prensa o aparece en público y pertenece a una institución hermética criticada por su falta de transparencia, reconoció el problema e insinuó cambios "en un futuro no lejano".

Las víctimas de curas abusadores, por ejemplo, se quejan habitualmente de que no se les informa de las investigaciones. Las palabras de Kennedy fueron al margen de una conferencia en Roma sobre abusos sexuales a menores en Italia, un país donde los obispos han sido más lentos que en otras partes de Europa para responder a los escándalos.

Kennedy, que trabaja a las órdenes del cardenal Víctor Manuel Fernández, jefe de la DDF y uno de los ayudantes más cercanos del papa Francisco, dijo que alrededor del 77% de los casos que se denuncian ante su oficina tienen que ver con abusos a menores.

Tanto Francisco como su predecesor, Benedicto XVI, han prometido "tolerancia cero" contra los abusos a menores, pero los críticos afirman que las reformas introducidas hasta ahora no han sido suficientes para erradicar a los clérigos abusadores y ayudar a sus víctimas. (Reporte de Alvise Armellini; Editado en español por Raúl Cortés Fernández)

