Investigadores allanan oficinas del Deutsche Bank por caso de lavado de dinero

FRÁNCFORT, Alemania (AP) — Investigadores alemanes registraron las oficinas de Deutsche Bank, el banco más grande de Alemania, el miércoles en relación con una investigación sobre posible lavado de dinero, informaron las autoridades.

Fiscales en Fráncfort dijeron que la investigación se centró en “empleados desconocidos” y en las relaciones comerciales previas del banco con entidades extranjeras sospechosas de lavado de dinero. Se registraron oficinas en Fráncfort, donde el banco tiene su sede, y en Berlín. La fiscalía no dio más detalles.

Deutsche Bank dijo en un comunicado: “Confirmamos que la fiscalía de Fráncfort está en nuestras oficinas. El banco está cooperando plenamente con la fiscalía. No podemos hacer más comentarios”.

Se prevé que el banco publique el jueves su reporte financiero 2025.

Deutsche Bank ha tenido varios enfrentamientos con los reguladores a lo largo de los años. En 2017, la Reserva Federal de Estados Unidos lo multó con US$41 millones por no mantener controles contra el lavado de dinero; el mismo año, los reguladores en Nueva York y Reino Unido lo multaron con US$629 millones por fallos en los controles que permitieron a rusos adinerados lavar 10.000 millones de dólares en fondos ilícitos a través del banco. Y en 2018, las autoridades de Nueva York lo multaron con US$205 millones por manipular el mercado de divisas.

En general, el lavado de dinero se puede definir como transacciones destinadas a ocultar el origen de los fondos para hacerlos parecer provenientes de una fuente legítima.

