Investigadores atribuyen al cambio climático miles de muertes en Europa este verano

Más de 15.000 muertes podrían atribuirse al cambio climático al final de este verano boreal en las principales ciudades europeas, afirman investigadores en un trabajo aún preliminar, pero cuyo interés ha sido reconocido por otros científicos.

“Centrado en 854 ciudades europeas, este estudio concluye que el cambio climático es la causa del 68% de las 24.400 muertes que se atribuyen al calor este verano”, destaca un comunicado emitido el miércoles por los dos institutos británicos a los que pertenecen los autores, el Imperial College London y la London School of Hygiene & Tropical Medicine.

Concluyen que entre 15.013 y 17.864 muertes relacionadas con el calor este verano no se habrían producido sin el calentamiento global, en estas ciudades que, por otra parte, solo representan un tercio de la población europea.

Se trata de la primera estimación a gran escala sobre los efectos sanitarios de una temporada estival marcada en el Viejo Continente por temperaturas especialmente elevadas.

Se han observado varias olas de calor y el verano ha sido el más caluroso jamás registrado en varios países, como España, Portugal y Reino Unido.

Los efectos de las altas temperaturas sobre la salud son bien conocidos: agravamiento de los trastornos cardiovasculares, deshidratación, trastornos del sueño. Las personas mayores corren mayores riesgos por esta situación.

“Basta con que las olas de calor sean entre 2 y 4 °C más intensas para que miles de personas pierdan la vida”, subrayó Garyfallos Konstantinoudis, coautor del estudio, durante una conferencia de prensa en la que calificó los picos de calor de “asesinos silenciosos”.

