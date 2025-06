Investigadores austriacos forjan lentamente el perfil del autor del tiroteo escolar

By Max Schwarz, Alexandra Schwarz-Goerlich

GRAZ, Austria, 12 jun (Reuters) - Los investigadores austriacos estaban reconstruyendo poco a poco el carácter del hombre que perpetró esta semana el peor tiroteo en una escuela del país, mientras las autoridades se esforzaban por contactar con alguien que conociera bien al joven de 21 años fallecido.

El joven austriaco, identificado por los medios de comunicación locales como Arthur A., mató a 10 personas antes de suicidarse en su antiguo instituto de la ciudad de Graz, en el sur del país, conmocionando a Austria, que declaró tres días de luto nacional.

La policía encontró planes descartados de un ataque con bomba y una bomba no funcional durante el registro de su domicilio tras el tiroteo, pero sigue sin estar claro qué desencadenó sus impulsos destructivos. Las autoridades dijeron que el sospechoso no había completado sus estudios en la escuela. Medios locales informaron de que el hombre, que vivía con su madre en las afueras de Graz, se sentía acosado en la escuela y quería vengarse, aunque la policía no lo ha confirmado.

Vecinos y representantes de la localidad de Kalsdorf bei Graz, donde vivía, describieron a un hombre retraído y delgado que solía llevar gorra y auriculares, tapándose.

De más de una decena de residentes locales con los que Reuters habló sobre el sospechoso, pocos quisieron hablar. Algunos dijeron que le habían visto, pero ninguno dijo conocerle.

"No es conocido en absoluto en el lugar, es decir, ayer no pudimos hablar ni con amigos ni con conocidos", dijo a la televisión austriaca Sabine Jakubzig, una funcionaria del ayuntamiento local.

Según el diario Heute, los investigadores dijeron que no tenía cuenta personal en las redes sociales. La policía, que no quiso hacer comentarios, ofrecerá una rueda de prensa el jueves. La revista austriaca Profil dijo que hace tres meses el sospechoso había comenzado a practicar tiro en un club cercano a su casa, basándose en la información de un asiduo al campo de tiro no identificado.

El hombre relató cómo había elogiado al joven por su precisión, pero no recibió respuesta.

"Era como de otro planeta", dijo a Profil el cliente del club de tiro.

Las preguntas sobre las acusaciones de acoso en la escuela Dreierschützengasse a la que asistía el joven fueron formuladas a su subdirector, Norbert Urabl, en la emisora nacional ORF.

"El acoso escolar es un tema muy delicado. El acoso se produce en tantos niveles que es muy difícil precisar el término acoso en este caso", dijo.

"Pero el hecho es que, si el acoso puede desencadenarse, entonces se necesita urgentemente más sensibilidad para reconocer con más antelación los procesos de acoso". (Información de Alexandra Schwarz-Goerlich y François Murphy, redacción de Dave Graham, edición de Ed Osmond; edición en español de María Bayarri Cárdenas)