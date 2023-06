Investigadores buscan causa del colapso de un tramo de autopista en Filadelfia

Investigadores estatales y federales intentaban averiguar el lunes por qué el incendio de un camión cisterna hizo colapsar un tramo de la principal autopista que cruza al este de Estados Unidos de norte a sur, sembrando el caos en cientos de miles de desplazamientos matutinos y perturbando el comercio de un número incalculable de empresas.

La autopista interestatal 95 permanecerá cerrada en ambas direcciones durante semanas, al comienzo de la temporada de viajes de verano. Los automovilistas deben prepararse para grandes retrasos y cierres de calles, y evitar la esquina noreste de la sexta ciudad más poblada del país, dijeron las autoridades de transporte.

El accidente también interrumpió la ruta automovilística de Canadá a Florida a través de las áreas metropolitanas de Boston, Nueva York y Washington, aumentando la dependencia de los estadounidenses del transporte aéreo y de la red ferroviaria interestatal.

El secretario de Transporte de Pensilvania, Michael Carroll, dijo que unos 160.000 vehículos circulan por el tramo de la I-95 al día y que probablemente era la carretera interestatal más transitada de Pensilvania.

El incendio del domingo por la mañana envió columnas de humo negro al aire. Los carriles en dirección norte colapsaron y los de dirección hacia el sur quedaron comprometidos, según el Departamento de Bomberos de Filadelfia.

Las autoridades no han identificado públicamente al propietario del camión ni al conductor, no han indicado si el conductor sobrevivió ni han dicho qué fue exactamente lo que provocó el incendio. Un portavoz de la Policía Estatal de Pensilvania dijo a primera hora del lunes que no tenía información sobre esos detalles y no indicó cuándo podría revelar más la policía.

El gobernador Josh Shapiro firmó el lunes una declaración de desastre, diciendo que da a las agencias estatales la capacidad de saltarse los requisitos normales de licitación y contratación para que el tramo pueda ser reparado más rápidamente. La declaración tiene una duración de 21 días, a menos que los legisladores acuerden prorrogarla. Shapiro dijo el domingo que ningún automovilista en la carretera resultó herido o murió, aunque los videos compartidos en las redes sociales mostraron algunas situaciones cercanas, con la gente conduciendo a través de las llamas que lamían hacia arriba desde el fuego por debajo.

La portavoz de la Asociación Estadounidense del Automóvil, Jana Tidwell, advirtió de un “efecto dominó” de congestión y de que el cierre también podría implicar que los conductores incurran en más costes -como el desgaste de sus coches, más peajes y gasolina- mientras navegan por los desvíos.

Según las autoridades, el camión cisterna contenía un producto derivado del petróleo que podía contener cientos de litros de gasolina. Se tardó una hora en controlar el incendio.

___

Catalini informó en Trenton, Nueva Jersey, y Levy en Harrisburg, Pensilvania.

AP