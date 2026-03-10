Investigadores de Nuevo México registran el antiguo rancho de Epstein

Por Erica Stapleton

STANLEY, Estados Unidos, 10 mar (Reuters) - Los investigadores de Nuevo México, en Estados Unidos, comenzaron el lunes a registrar el antiguo rancho de Jeffrey Epstein en las Llanuras Altas, donde el difunto financiero y sus conocidos están acusados de abusar sexualmente de mujeres y niñas, según informaron las autoridades estatales.

Nuevo México, gobernado por los demócratas, está actuando sobre la base de nueva información contenida en documentos publicados en enero por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, incluida la acusación de que Epstein ordenó enterrar los cadáveres de dos niñas extranjeras en las colinas cercanas a la apartada propiedad.

El registro se produce tras la decisión del fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, el mes pasado de reabrir la investigación sobre las presuntas actividades delictivas del delincuente sexual en el rancho, situado a 48 kilómetros al sur de la capital del estado, Santa Fe.

"El Departamento de Justicia de Nuevo México seguirá informando adecuadamente al público, apoyando a los supervivientes y siguiendo los hechos dondequiera que conduzcan", dijo en un comunicado.

El lunes, un testigo de Reuters oyó ladrar a unos perros y vio salir del rancho un vehículo del Gobierno con el símbolo de una huella animal, lo que indica que podría transportar animales. También se vio a la policía estatal y a un vehículo de bomberos y rescate del condado.

Los archivos de Epstein se han convertido en persistente para el presidente Donald Trump.

Nuevo México cerró su anterior investigación sobre Epstein en 2019 a petición de las autoridades federales. Nunca se ha llevado a cabo una investigación completa de las presuntas agresiones cometidas por Epstein, su pareja Ghislaine Maxwell y los visitantes del rancho.

El mes pasado, Nuevo México se convirtió en el primer estado de EEUU en poner en marcha una "Comisión de la verdad" legislativa para descubrir la posible corrupción pública que permitió a Epstein operar en secreto en el rancho durante 26 años hasta su muerte en 2019.

La sucesión de Epstein vendió la propiedad en 2023 al empresario texano Don Huffines, quien la rebautizó como San Rafael Ranch.

Los nuevos propietarios están cooperando con la investigación y han concedido acceso para la búsqueda, según informó el departamento.

La publicación el 30 de enero de millones de archivos más reveló las conexiones sociales de Epstein con políticos, empresarios y científicos a los que invitaba al rancho.

Las encuestas de Reuters/Ipsos muestran que la mayoría de los estadounidenses consideran el caso Epstein como un ejemplo de que las personas ricas y poderosas rara vez rinden cuentas. (Información de Erica Stapleton en Stanley, Nuevo México; información adicional de Andrew Hay en Santa Fe, Nuevo México; edición de Clarence Fernandez; edición en español de Jorge Ollero Castela)