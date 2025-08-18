Investigadores descubren que actuar sobre las neuronas intestinales puede ayudar a combatir su inflamación

MADRID, 18 Ago. 2025 (Europa Press) -

Un equipo de investigadores de Weill Cornell Medicine (Estados Unidos) ha descubierto que actuar sobre las neuronas intestinales puede ayudar a combatir su inflamación, pues estas producen una molécula "fundamental" en la configuración de la respuesta inmunitaria intestinal durante y después de la inflamación.

"El sistema nervioso entérico se ha descuidado durante mucho tiempo al pensar en cómo podemos resolver la inflamación intestinal perjudicial (...) Nuestro trabajo sugiere que podría existir un mecanismo neuroinmune previamente desconocido que impulsa las respuestas de curación intestinal", ha afirmado el autor principal y becario posdoctoral Ruth L. Kirschstein de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos en Weill Cornell Medicine, el doctor Jazib Uddin.

A pesar de que el sistema nervioso entérico es conocido por regular las funciones esenciales del intestino, menos conocidas son sus acciones en el control de las respuestas inflamatorias en el mismo.

Es por ello por lo que el trabajo, publicado en la revista 'Nature Immunology', se ha centrado en las células linfoides innatas del grupo 2 (ILC2), unas células inmunitarias que residen en el revestimiento intestinal y que suponen una "importante" fuente para curar los tejidos, pues tienen la capacidad de recibir señales neuronales que modulan su función y pueden afectar la progresión y la recuperación de la enfermedad.

El artículo también ha demostrado que la función protectora de los tejidos de las ILC2 depende de la producción de la molécula adrenomedulina 2 (ADM2), del sistema nervioso entérico, y es que la administración de la molécula expandió este grupo de ILC2 y proporcionó un beneficio terapéutico en un modelo preclínico de enfermedad inflamatoria intestinal; mientras tanto, la pérdida de la señalización de ADM2 exacerbó la enfermedad por la falta de estas células protectoras.

Por otro lado, los investigadores han realizado estudios translacionales en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, a través del análisis de muestras de tejido y sangre humanas del Banco de Células Vivas del Instituto Jill Roberts para la Investigación de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal de Weill Cornell Medicine.

Dicho análisis ha revelado que estos pacientes presentaban una expresión elevada de ADM2 en comparación con los individuos de control, descubriendo así que las ILC2 humanas estimuladas con ADM2 promovían directamente la producción de anfiregulina, un gen protector de los tejidos.

Todos ellos hallazgos sugieren la existencia de una comunicación entre el sistema inmunitario y el sistema nervioso en humanos, lo que a su vez identifica al sistema nervioso entérico como una "prometedora" diana terapéutica para la enfermedad inflamatoria intestinal.

“Los hallazgos de este estudio actual permiten nuevos conocimientos sobre cómo los sistemas inmunológico y nervioso se ‘hablan’ entre sí y coordinan procesos complejos, incluida la inflamación y reparación de tejidos, y ofrecen el potencial para nuevas terapias dirigidas a estas interacciones neuroinmunes”, ha afirmado el autor principal del estudio, el doctor David Artis.

Artis también ejerce como director del Instituto Jill Roberts para la Investigación en Enfermedad Inflamatoria Intestinal, ejerce como Profesor Michael Kors en Inmunología en Weill Cornell Medicine y es codirector del Centro de Descubrimiento Allen para la Interacción Neuroinmune.

Esta investigación ha sido financiada en parte por Instituto Jill Roberts para la Investigación en Enfermedad Intestinal Inflamatoria, la Fundación Kenneth Rainin, la Fundación de la Familia Sanders, la Fundación Rosanne H. Silbermann, Linda y Glenn Greenberg, el Programa Allen Discovery Center, un programa asesorado por el Grupo Paul G. Allen Frontiers de la Fundación de la Familia Paul G. Allen y los Institutos Nacionales de Salud estadounidenses.