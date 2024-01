JACKSON, Mississippi, EE.UU. (AP) — El incumplimiento de los protocolos de seguridad por parte de una planta avícola de Mississippi derivó en la muerte de un obrero guatemalteco de 16 años que fue arrastrado al interior de una máquina, dijeron reguladores federales.

La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés) del Departamento del Trabajo de Estados Unidos encontró numerosas transgresiones a las normas de seguridad en su investigación del accidente de trabajo ocurrido el 14 de julio y que causó la muerte de Duvan Pérez, un trabajador subcontratado adolescente en la planta avícola Mar-Jac Poultry en Hattiesburg, indicó el organismo en un boletín de prensa el martes.

“Mar-Jac Poultry sabe lo peligrosa que puede ser la maquinaria que usan cuando no se implementan normas de seguridad para prevenir lesiones graves y la muerte", declaró Kurt Petermeyer, un administrador regional de la OSHA. “La inacción de la empresa derivó directamente en esta terrible tragedia, que ha hecho que muchas personas lloren la muerte de este menor, la cual pudo evitarse".

Tras el accidente, funcionarios del Departamento del Trabajo indicaron que la muerte de Pérez era un recordatorio de que los menores siguen siendo vulnerables a la explotación en el ámbito laboral estadounidense.

La OSHA no mencionó a Pérez, pero la Immigrant Alliance for Justice and Equity —una organización sin fines de lucro enfocada en temas relacionados con la migración— identificó previamente a Pérez como un trabajador subcontratado en la planta.

Mar-Jac no respondió de momento a mensajes telefónicos y de correo electrónico solicitándole sus comentarios. La compañía, que tiene instalaciones en Mississippi, Alabama y Georgia, cuenta con 15 días hábiles para impugnar las conclusiones de la OSHA.

La División de Horas y Salarios del Departamento del Trabajo también ha abierto una investigación sobre la labor infantil en la planta.

En 2022, el departamento halló que más de 3.800 menores habían trabajado ilegalmente en 835 empresas de varias industrias. En abril, Tom Vilsack, secretario de Agricultura, señaló que el Departamento del Trabajo había reportado un aumento de 69% en el número de menores empleados ilegalmente en Estados Unidos desde 2018.

Funcionarios de seguridad laboral iniciaron una investigación sobre la muerte de Pérez después de que Mar-Jac —una empresa de producción avícola con sede en Georgia— declaró que el adolescente había muerto mientras “realizaba operaciones de saneamiento”. Los investigadores de la OSHA encontraron que Pérez murió mientras realizaba la limpieza profunda de una máquina en el área de deshuesado de la planta. Quedó atrapado en el eje giratorio de la máquina, que seguía conectada a la electricidad, y fue arrastrado a su interior, señalaron los funcionarios.

Antes de que las autoridades llegaran a la planta, los compañeros de Pérez trataron de sacarlo del equipo, que se extiende hasta el techo de la planta, según registros policíacos obtenidos en julio por The Associated Press.

Los investigadores dijeron que los gerentes de la planta deberían haberse asegurado de que los trabajadores desconectaran la máquina y siguieran un procedimiento para evitar que ésta arrancara involuntariamente durante su limpieza. Emplazaron a Mar-Jac por 17 infracciones laborales y propusieron multas por 212.646 dólares.

Pérez fue el segundo empleado muerto en el trabajo en poco más de dos años en la planta de Hattiesburg. En ese periodo también fue necesario efectuar una amputación a un obrero de la planta. La OSHA había emplazado previamente a Mar-Jac Poultry en 2020 y 2021 por cuatro infracciones de seguridad en tres incidentes separados.

“Apenas unos dos años después nada ha cambiado y la compañía sigue considerando la seguridad de los empleados como algo secundario, poniendo a sus trabajadores en riesgo”, señaló Petermeyer.

___

Michael Goldberg es miembro del cuerpo de Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa nacional de servicio sin ánimo de lucro que envía periodistas de salas de prensa locales para que informen sobre temas poco cubiertos. Está en X como: @mikergoldberg.