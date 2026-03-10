Investigadores españoles desarrollan una córnea artificial de bajo costo a partir de escamas de pescado

MADRID, 10 mar (Reuters) -

Investigadores de la Universidad de Granada han desarrollado una córnea artificial a partir de escamas de varias especies de peces que se encuentran habitualmente en los mercados, lo que podría convertirse en una alternativa más económica a los trasplantes de donantes para enfermedades oculares graves.

La córnea, la capa transparente delantera del ojo, es difícil de reparar cuando está muy dañada, ya que no tiene vasos sanguíneos y su capacidad regenerativa es limitada. Las enfermedades graves de la córnea se tratan a menudo con trasplantes de donantes, que pueden verse limitados por la disponibilidad de órganos y las listas de espera.

Científicos del Grupo de Ingeniería Tisular de la universidad y del instituto de investigación biomédica ibs.Granada dijeron en un comunicado de prensa que habían creado implantes corneales con escamas de pescado altamente biocompatibles, transparentes y resistentes.

"Debido a su origen, este producto es muy accesible, fácil de obtener y de bajo coste económico, y podría contribuir a potenciar el sector pesquero local", dijo Ingrid Garzón, catedrática de histología de la universidad del sur de España y coautora de la investigación.

Aunque las pruebas sugieren que podrían ser útiles para la reparación y regeneración de la córnea, la tecnología aún está lejos de poder utilizarse clínicamente en humanos, a la espera de ensayos en personas.

El equipo dijo que el material produjo buenos resultados funcionales en estudios de laboratorio y en animales que recibieron los implantes.

"Aunque el trasplante común suele ofrecer buenos resultados, es necesario desarrollar nuevos métodos eficaces en la regeneración que no dependan de la donación de órganos, sujeta a listas de espera", dijo Miguel Alaminos, también catedrático de histología de la misma universidad, en el comunicado.

Un artículo revisado por pares de 2016, elaborado por investigadores de la Universidad de Amberes, descubrió que las córneas artificiales derivadas de escamas de pez eran biocompatibles con los seres humanos.

