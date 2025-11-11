Investigadores implican a aliado de Zelenski en trama de corrupción por US$100 millones en Ucrania

Los investigadores ucranianos acusaron este martes a Timur Mindich, un aliado clave del presidente Volodimir Zelenski, de orquestar una trama de corrupción por US$100.000.000.

Este último escándalo de corrupción en la industria energética de Ucrania atizó la indignación de la opinión pública por las acusaciones de malversaciones de fondos en un sector muy golpeado por la guerra con Rusia.

Mindich es copropietario del estudio de producción Kvartal 95, fundado a principios de los años 2000 por Zelenski, que antes de lanzarse a la política era un actor de comedia.

"Mindich ejercía el control sobre la acumulación, distribución y legalización del dinero obtenido por medios delictivos en el sector energético de Ucrania", afirmó un letrado de la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO).

El sospechoso utilizó "sus relaciones amistosas con el presidente de Ucrania" en sus actividades delictivas, agregó el fiscal en una audiencia previa al juicio de un procesado por la trama.

La fiscalía anticorrupción acusó además al exministro de Energía, German Galushchenko, de recibir "beneficios personales" de Mindich a cambio del control de los flujos financieros del sector energético.

La Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) informó el lunes que descubrieron varios casos de corrupción en el sector energético tras realizar decenas de allanamientos que llevaron al arresto de cinco personas y al procesamiento de siete.

Estos casos fueron destapados tras una investigación que duró 15 meses sobre el sector energético, muy golpeado desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022.

El director de los equipos de investigación de la NABU, Oleksandr Abakumov, declaró a la televisión estatal ucraniana que Mindich abandonó el país poco antes de los allanamientos.

Estas acusaciones de corrupción, cuando esta industria está bajo constantes ataques, atizaron la indignación de la población que sufre los cortes de energía.

La lucha contra la corrupción sistémica en Ucrania es una de las principales reformas que la Unión Europea exige a Ucrania como parte de su candidatura para entrar en el bloque.

El anuncio de la operación de esta semana se produjo tras meses de tensiones entre estas agencias anticorrupción y el Gobierno, que intentó que estos organismos pasaran a ser tutelados por el Ejecutivo.

bur-asy/jxb/an/eg