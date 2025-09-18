Investigadores piden la detención de líder de iglesia surcoreana en pesquisa sobre ex primera dama

SEÚL, Corea del Sur (AP) — Los investigadores surcoreanos dijeron el jueves que han solicitado una orden de arresto para la líder de la Iglesia de la Unificación. El anuncio se produjo al día siguiente de que la interrogaran sobre las acusaciones de que la iglesia sobornó a la esposa del encarcelado expresidente Yoon Suk Yeol y a un legislador conservador.

La líder de la iglesia, Hak Ja Han, es la viuda de 82 años del fundador surcoreano de la institución, Sun Myung Moon. Ella y la iglesia han negado las acusaciones de que sobornaron a la esposa de Yoon, Kim Keon Hee, y al legislador.

Park Sang-jin, un investigador involucrado en el caso, dijo a The Associated Press que había una vista judicial para decidir si se aprueba el arresto de Han programada para el próximo lunes.

Kim fue arrestada y acusada el mes pasado por acusaciones que incluyen soborno, manipulación de acciones e interferencia en la selección de un candidato legislativo. Sus abogados han negado las acusaciones.

El legislador, Kweon Seong-dong, un leal partidario de Yoon, fue arrestado esta semana. Ha negado haber recibido dinero de la iglesia. Los investigadores visitaron la sede de su conservador Partido del Poder del Pueblo el jueves para solicitar documentos y examinar las afirmaciones de que miembros de la Iglesia de la Unificación se inscribieron en masa antes de la carrera de liderazgo del partido en 2023 para impulsar la candidatura de Kweon.

La investigación sobre Kim es una de las tres pesquisas del fiscal especial iniciadas bajo el nuevo gobierno progresista del país que apuntan a la presidencia de Yoon. Las otras se centran en la planificación e imposición de la ley marcial por parte de Yoon el 3 de diciembre y el supuesto encubrimiento por parte de su gobierno de la muerte por ahogamiento de un marine durante una operación de rescate en una inundación en 2023.

Su breve imposición de la ley marcial hizo que fuera apartado del cargo ese mes y destituido en abril.

La Iglesia de la Unificación criticó el intento de los investigadores de arrestar a Han, insistiendo en que ella no presenta riesgo de fuga ni amenaza de destrucción de pruebas, y ha cooperado con la investigación incluso mientras se recupera de una intervención cardíaca este mes.

"Solicitar una orden de arresto para una líder religiosa respetada internacionalmente sin presentar pruebas claras es un movimiento excesivo que ignora incluso el respeto más básico debido a una líder religiosa", dijo la iglesia en un comunicado.

Se sospecha que Kim aceptó regalos de lujo a través de un intermediario de un representante de la Iglesia de la Unificación que supuestamente buscaba varios favores comerciales, incluida la participación de la iglesia en un proyecto de desarrollo en Camboya.

El funcionario de la iglesia, que ha sido arrestado, también es sospechoso de proporcionar 100 millones de wones (US$72.400) en sobornos a Kweon.

Han fue interrogada durante casi diez horas el miércoles. Ella y su iglesia han dicho que el funcionario excedió su autoridad y actuó por su cuenta.

Han es la líder principal de la iglesia, oficialmente llamada Federación de Familias para la Paz y la Unificación Mundial, que su esposo fundó en 1954.

Moon, un autoproclamado mesías que predicaba nuevas interpretaciones de la Biblia y valores familiares conservadores, convirtió la Iglesia de la Unificación en un movimiento internacional con millones de seguidores e intereses comerciales extensos. La iglesia es muy conocida por sus bodas masivas con miles de parejas que a menudo son de diferentes países.

