Investigados once menores y un adulto por carreras ilegales de ciclomotores en varios puntos de Cantabria

SANTANDER, 17 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Guardia Civil investiga por conducción temeraria a once menores y un adulto de 22 años por participar en carreras ilegales de ciclomotores en el parque empresarial de Reocín, y en vías públicas de Torrelavega, Zurita (Piélagos) y Villavañez (Castañeda).

La Benemérita había detectado quedadas de jóvenes con ciclomotores en el parque empresarial de Reocín, donde circulaban con estos vehículos realizando "maniobras peligrosas y temerarias a altas velocidades, mientras numeroso público observaba desde los márgenes de la carretera, con el consiguiente riesgo de atropello".

Durante la investigación y, coincidiendo con la llegada del verano, los agentes supieron, a través de indagaciones que incluyeron el rastreo de redes sociales, que estas actividades se habían traslado a vías públicas, donde realizaban carreras ilegales.

Además de en el casco urbano de Torrelavega, también realizaban carreras en vías de La Montaña-Torrelavega, Zurita y Villabañez.

En un canal de YouTube, ya cerrado, que había alcanzado más de 50.000 visualizaciones, difundían los vídeos, donde se podía observar que conductores de turismos, peatones y ciclistas, ajenos a esta actividad, se veían sorprendidos por las carreras ilegales, con el consiguiente peligro.

Además, en el visionado se observó que algunos de estos ciclomotores superaban los 90 kilómetros por hora, cuando su velocidad máxima de construcción no puede superar los 45.

Durante las mismas realizaban conducciones "manifiestamente temerarias, en las que realizaban circulaciones en grupos con adelantamientos por derecha e izquierda, en curvas sin visibilidad, o llegando a circular por el carril contrario a su sentido de la marcha".

Como resultado de las investigaciones, este mes de octubre se han instruido diligencias en calidad de investigadas a doce personas por presuntos delitos de conducción manifiestamente temeraria con riesgo para su propia integridad física y la del resto de usuarios de la vía.

Además, en el marco de esta operación, denominada 'Aerox Stag', se han intervenido cuatro ciclomotores en los que se habían realizado modificaciones no homologadas en los motores y tubos de escape, para adquirir mayor potencia y una velocidad superior a la permitida.

Otros cuatro ciclomotores fueron localizados parcialmente desmontados y se constataron diferentes manipulaciones técnicas.

Los menores investigados podrían enfrentarse a penas de privación del derecho a conducir vehículos a motor de hasta seis años, y el adulto, además, a la de prisión de entre seis meses y dos años, tipificado en el artículo 380 del vigente Código Penal dentro de los delitos contra la seguridad vial.

A otros conductores de ciclomotores y de un vehículo se les han impuesto seis infracciones administrativas al Reglamento General de Circulación por conducción temeraria, sin llegar a poner en peligro concreto la integridad de otras personas, y pueden ser sancionados con multa de 500 euros y la pérdida de seis puntos de sus permisos de conducir.

Las diligencias fueron entregadas en la Fiscalía de Menores y en el Juzgado de Guardia de Torrelavega.