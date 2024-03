LONDRES (AP) — Reguladores de la Unión Europea abrieron el lunes una investigación contra Apple, Google y Meta, los primeros casos bajo una extensa nueva ley diseñada para evitar que las grandes empresas tecnológicas monopolicen los mercados digitales.

La Comisión Europea, la rama ejecutiva del bloque de 27 países, dijo que investiga a las empresas por “incumplimiento” de la Ley de Mercados Digitales.

Tal ley, que entró en vigor de lleno hace unas semanas, es un extenso reglamento que tiene en la mira a empresas tecnológicas “guardianes de acceso” que ofrecen “servicios básicos de plataformas”. Dichas empresas deben cumplir con lo que está permitido y prohibido, bajo riesgo de fuertes sanciones financieras o incluso de disolución de negocios. Las reglas tienen el extenso pero difuso objetivo de hacer que los mercados digitales sean “más justos” y “más discutibles” al disolver ecosistemas tecnológicos cerrados que orillan a los usuarios a consumir los productos o servicios de una sola empresa.

La comisión ha atendido quejas de que las medidas para hacer cumplir a las empresas tecnológicas se han quedado cortas, dijo en una conferencia de prensa en Bruselas Margrethe Vestager, la vicepresidenta de la Unión Europea y la encargada de competencia del bloque.

“Hoy hemos decidido investigar una serie de estos presuntos problemas de incumplimiento. Mientras desenterramos otros problemas, también atacaremos estos”, afirmó.

A las empresas les han ordenado guardar ciertos documentos a los que la comisión podrá acceder durante la investigación en curso o en futuras investigaciones, agregó.

Los reguladores investigan si Google y Apple están cumpliendo en su totalidad con las reglas de la ley que requieren que las empresas tecnológicas permitan a desarrolladores de aplicaciones dirigir a los usuarios a opciones más baratas disponibles en otras tiendas de apps. La comisión añadió que le preocupa que las dos empresas impongan “varias restricciones y limitaciones”, incluido el cobro recurrente de tarifas que impide que las apps promuevan ofertas libremente.

Google también se enfrenta a escrutinio por no cumplir con las cláusulas de la ley que impiden que gigantes tecnológicos den preferencia a sus propios servicios sobre los de sus rivales. La comisión señaló que le preocupa que las medidas de Google resulten en servicios de terceros listados en la página de resultados de Google no sean tratados “en una forma justa y no discriminatoria”.

Google dijo que ha hecho “cambios importantes” a la forma en que sus servicios operan en Europa para cumplir con la ley.

“Seguiremos defendiendo nuestra estrategia en los próximos meses”, dijo el director de competencia de Google, Oliver Bethell.

La comisión también investiga si Apple hace lo suficiente para permitir que los usuarios de iPhone cambien fácilmente entre navegadores web.