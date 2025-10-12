Investigan a un conductor por circular sin puntos en carné tras huir de accidente con heridos en Palmaleves

Palma, 12 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Policía Local de Palma investiga a un conductor, un hombre chileno de 35 años, como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, por circular sin puntos en el carné tras huir de un accidente con dos heridos leves en la ciudad.

En una nota de prensa, la Policía Local ha informado que investiga a un hombre chileno de 35 años como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por conducir con pérdida total de puntos del permiso. La intervención, llevada a cabo por agentes de la Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC), tuvo lugar la tarde del 19 de septiembre.

Una patrulla de la UVAC se desplazó a la barriada de Son Ferriol, donde un turismo había colisionado contra un autobús de la Empresa Municipal de Transportes. El conductor del coche había abandonado el lugar, dejando el vehículo accidentado. En el interior del autobús, una pasajera y un menor de dos años resultaron heridos leves.

La conductora del autobús facilitó una descripción del fugado.

Minutos después, se presentaron en el lugar la madre y el padre del presunto autor, quienes intentaron autoinculparse por separado. Ante las contradicciones, acabaron facilitando la identidad de su hijo.

Como parte de la investigación, se visionaron las cámaras del interior del autobús, donde se podía observar al conductor del turismo. Tras comprobar en las bases de datos que el hombre tenía el permiso de conducir sin vigencia por pérdida total de puntos, fue citado a dependencias policiales, pero no se presentó.

La Sala de Atestados instruyó el correspondiente atestado, que se remitió a la autoridad judicial el día 7 de octubre.