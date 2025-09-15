Investigan a un exministro de Níger por supuesta implicación en una red de asesinatos rituales

MADRID, 15 Sep. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de Níger han afirmado que un exministro y líder del Movimiento Patriótico Nigerino (MPN) está siendo investigado por su supuesta implicación en una red de asesinatos rituales en el país africano, a raíz de las declaraciones realizadas por un morabito que ha pasado cuatro años en prisión por hechos similares.

El fiscal general de Níger, Maazou Oumarou, ha afirmado que este morabito, identificado como Mohamadou Noura, de 51 años, ha citado a varias personas como implicadas en este tipo de actividades, entre ellas el exministro de Energía Ibrahim Yacoubou, detenido en enero de 2024 tras regresar al país después de varios meses en el exilio a raíz del golpe de Estado de junio de 2023.

Así, ha explicado que todos los mencionados por Noura están siendo investigados por estos hechos, a raíz de un intento de asesinato que llevó hasta el citado morabito, quien reconoció su implicación en el hecho y confesó haber estado detrás de varios asesinatos de tintes rituales, según ha recogido el portal nigerino de noticias ActuNiger.

Noura habría indicado que su modus operandi consistía en engañar a sus víctimas para drogarlas, atarlas y violarlas antes de estrangularlas o degollarlas para hacerse con su sangre. Por ello, Oumarou ha recalcado que las autoridades buscan esclarecer estos hechos "para proteger los derechos de todos".

Yacoubou fue ministro hasta el golpe de Estado de junio de 2023, cuando fue derribado el entonces presidente, Mohamed Bazoum. El entonces titular de la cartera de Energía denunció la acción de los militares y marchó al exilio, si bien volvió meses después, cuando fue detenido en la capital, Niamey.

Tras ello, un tribunal militar le imputó por "atentado a la seguridad nacional" y "traición" y si bien la cámara de control de la corte le concedió en julio de 2024 la libertad condicional, esta medida no llegó a aplicarse y posteriormente, fue imputado por "asociación criminal". El político fue finalmente liberado en abril de 2025 en una amnistía para detenidos al hilo de la asonada.