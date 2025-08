Investigan a un hombre por circular sin carné y simular una pérdida de documentos en Palma

PALMA, 5 Ago. 2025 (Europa Press) -

La Policía Local de Palma ha finalizado un informe penal contra un hombre, de 42 años y nacionalidad colombiana, como presunto autor de un delito contra la seguridad vial y otro de denuncia falsa, tras una investigación que ha durado dos meses. Según ha informado este martes el cuerpo policial en nota de prensa, la actuación se remonta al pasado 4 de junio, cuando agentes del Equipo Comunitario de Proximidad (ECOP) dieron el alto a una motocicleta en el barrio de Camp Redó, al observar que el conductor llevaba un casco no reglamentario. Al ser requerido por la documentación, el hombre presentó dos denuncias interpuestas ante la Policía Nacional por la supuesta pérdida de varios documentos, entre ellos su permiso de conducir de Colombia. Sin embargo, al consultar las bases de datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), los agentes comprobaron que el conductor no disponía de permiso expedido en España. La investigación continuó durante varias semanas con la colaboración del Gobierno colombiano y, finalmente, se confirmó que al hombre no le constaba ningún permiso de conducir expedido a su nombre.

Ante esta situación, y tras detectar que la denuncia por pérdida de documentos podría haberse presentado para intentar eludir controles policiales, la Policía le comunicó su condición de investigado no detenido por ambos delitos. La sala de atestados de la Policía Local de Palma ha dado cuenta de los hechos a la autoridad judicial a través del informe penal correspondiente.