Investigan a un hombre que sufrió un accidente en Palencia y huyó del lugar con el coche de quien le auxilió

PALENCIA, 24 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

La Guardia Civil de Palencia investiga a un conductor de 47 años y nacionalidad española por un total de tres delitos: dos contra la seguridad vial, uno por conducir bajo la influencia de drogas tóxicas y otro por carecer del permiso de conducción con pérdida total de los puntos, y un tercero de hurto de uso de vehículo.

Los hechos ocurrieron en la tarde del pasado 18 de noviembre, cuando en torno a las 17:45 horas, un vehículo colisionó contra un pretil del puente sobre el río Pisuerga a la altura del kilómetro 0 de la carretera CL-627, a la altura de Cervera de Pisuerga, y quedó parcialmente suspendido.

Instantes después, un conductor detuvo su vehículo para socorrer al conductor y único ocupante y pudo rescatar también al vehículo con ayuda de una eslinga. Tras esto, el conductor que sufrió el siniestro cogió el vehículo del hombre que había parado a ayudarle y emprendió la huida del lugar.

Apenas dos kilómetros después, esta persona volvió a sufrir un nuevo accidente en las cercanías de Arbejal, dejando el vehículo con graves daños.

Hasta el lugar se desplazaron dos patrullas de la Guardia Civil, que se hicieron cargo de reconstruir los hechos y de identificar al conductor y comprobaron que carecía del permiso de conducción por pérdida total de los puntos.

Además, el investigado, tras ser sometido a la prueba de detección de alcohol y drogas, dio resultado positivo a esta última.