Investigan a un octogenario por el incendio de Chandrexa de Queixa del lunes, que quemó 18,5 hectáreas

OURENSE, 11 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Pobra de Trives ha tomado declaración en calidad de investigado a un hombre octogenario como presunto autor de un delito de incendio forestal por imprudencia.

El fuego se declaró el pasado lunes, 8 de septiembre, en Casteloais, en el municipio de Chandrexa de Queixa, uno de los más afectados por los incendios este verano, y resultaron quemadas 18,5 hectáreas de monte raso y arbolado.

La investigación del Seprona pudo determinar que el incendio se produjo debido a una quema no autorizada en la finca del investigado.

Para la extinción de las llamas se movilizaron 4 helicópteros, 4 avionetas, 3 motobombas, 10 brigadas y efectivos de la Guardia Civil, según ha informado la Comandancia de Ourense.

