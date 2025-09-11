Investigan a un octogenario por el incendio de Chandrexa de Queixa del lunes, que quemó 18,5 hectáreas
OURENSE, 11 Sep. 2025 (Europa Press) -
El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Pobra de Trives ha tomado declaración en calidad de investigado a un hombre octogenario como presunto autor de un delito de incendio forestal por imprudencia.
El fuego se declaró el pasado lunes, 8 de septiembre, en Casteloais, en el municipio de Chandrexa de Queixa, uno de los más afectados por los incendios este verano, y resultaron quemadas 18,5 hectáreas de monte raso y arbolado.
La investigación del Seprona pudo determinar que el incendio se produjo debido a una quema no autorizada en la finca del investigado.
Para la extinción de las llamas se movilizaron 4 helicópteros, 4 avionetas, 3 motobombas, 10 brigadas y efectivos de la Guardia Civil, según ha informado la Comandancia de Ourense.
