Investigan a un vecino de Molina de Segura (Murcia) por tener 6 tortugas protegidas en el jardín de su casa

MOLINA DE SEGURA (MURCIA), 23 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Guardia Civil investiga a un vecino de Molina de Segura (Murcia) tras localizar en su vivienda seis tortugas protegidas o en peligro de extinción de las que no pudo acreditar procedencia, según informaron fuentes de la Benemérita en un comunicado.

La actuación se inició gracias a la colaboración ciudadana, cuando el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) fue alertado de que un hombre tenía tortugas en el jardín de su domicilio.

Las pesquisas practicadas permitieron localizar la vivienda donde fueron intervenidas tres hembras de tortuga mediterránea ('Testudo Hermanni'), un macho y una hembra de tortuga mora ('Testudo Graeca') y un ejemplar hembra de tortuga rusa ('Testudo Horsfieldii').

El propietario no pudo acreditar la procedencia de las mismas, por lo que le fueron instruidas diligencias por la presunta autoría de delito contra la flora y la fauna.

En España y Europa, la tortuga mora tiene un grado de protección estricto, considerándose una especie en peligro de extinción a nivel nacional y vulnerable a nivel internacional. Está protegida por la Directiva de Hábitat de la Unión Europea y es ilegal su tenencia como mascota desde 2015.

A su vez, la tortuga mediterránea ('Testudo Hermanni') tiene un alto grado de protección, estando clasificada como en peligro de extinción en el Catálogo Español de Especies Amenazadas y dentro de la Unión Europea (Directiva 92/43/CEE). Su protección también está respaldada internacionalmente por la CITES y la Convención de Berna, que prohíben la captura de ejemplares salvajes y regulan el comercio de los de cautividad.

La tortuga rusa ('Testudo Horsfieldii') está clasificada en el Apéndice II de CITES, lo que significa que su comercio está regulado y sus ejemplares deben poseer la documentación legal correspondiente que acredite su origen en cautividad o importación legal. Aunque no está en las categorías de especies en peligro de extinción o vulnerables según el catálogo nacional español, su regulación garantiza el control sobre su comercio.

Los seis ejemplares han sido entregados en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre El Valle de Murcia.