Investigan a una persona por matar y decapitar a un ciervo macho en época de veda en Soria
Investigan a una persona por matar y decapitar a un ciervo macho en época de veda en Soria
- 1 minuto de lectura'
SORIA, 22 Ago. 2025 (Europa Press) -
La patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Almazán, de la Comandancia de la Guardia Civil de Soria, ha investigado a una persona por matar, decapitar y transportar el trofeo de un ciervo macho en época de veda y ha denunciado administrativamente por varias infracciones tanto a esta persona como a su acompañante, según ha informado la Subdelegación del Gobierno.
El pasado día 16 de agosto de 2025, mientras disfrutaban de sus fiestas patronales, vecinos de la localidad de Las Fraguas sorprendieron a una pareja en una furgoneta que presuntamente estaba de caza en el interior de su coto, por lo que dieron aviso a la Guardia Civil para la localización de los autores del hecho.
Estos, al verse sorprendidos, habían abandonado el lugar sin ser identificados. La patrulla del Seprona inició la búsqueda y localización de la furgoneta, lo que dio resultado positivo. Se identificó a los dos ocupantes, un hombre y una mujer, y se halló en el interior de la furgoneta evidencias de la autoría de la comisión del hecho delictivo que dio inicio a la actuación.
La persona investigada sería presunta autora de una infracción penal por delito contra la flora y la fauna recogido en el artículo 335 del Código Penal, lo que puede ser castigado con una pena de multa de 8 a 12 meses e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar o pescar por tiempo de dos a cinco años.
Esta persona sería también responsable, junto a su pareja, de varias infracciones administrativas a la Ley 4/2021, de 1 de julio, de Caza y de Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos de Castilla y León, lo que les puede suponer multas de hasta 10.000 euros a cada uno, más la retirada de la licencia de caza e inhabilitación para obtenerla durante un plazo comprendido entre uno y tres años.
Otras noticias de Delitos ambientales
- 1
Cómo se desactiva el Meta AI de WhatsApp y por qué es importante hacerlo
- 2
¿Qué falló? Minuto a minuto: la secuencia de errores y negligencias que derivó en la noche de horror en Independiente
- 3
Crece la escalada retórica por el despliegue de barcos de EE.UU. frente a Venezuela: una advertencia chavista, el mensaje de la DEA y la irrupción china
- 4
Subsuelos de política y negocios, en la cima