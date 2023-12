Las fuerzas de seguridad argentinas han identificado a un hombre de 51 años como presunto responsable del lanzamiento de una botella durante el desfile del nuevo presidente, Javier Milei, por Buenos Aires, si bien el proyectil terminó impactando contra una persona del equipo de seguridad que no sufrió daños graves.

Los medios locales han difundido este lunes las imágenes, en las que se aprecia cómo la botella pasa cerca de la cabeza de Milei cuándo este viajaba el domingo en un vehículo descapotable junto a su hermana desde el Congreso argentino hasta la Casa Rosada.

Las autoridades bonaerenses han identificado como responsable a Gastón Ariel Mercanzini, de 51 años, antiguo funcionario de la localidad argentina de Concepción del Uruguay y confeso seguidor kirchnerista en redes sociales. La Policía lo ha identificado a través de los vídeos del ataque, informa el diario 'Clarín'.

Dado que "no poseía elementos constitutivos de delito entre sus pertenencias" y no se ha presentado denuncia alguna, no quedó bajo custodia. No obstante, sí que tiene antecedentes por daño agravado por otra causa por la que llegó a ser detenido a principios de julio.

La nueva ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha confirmado que ya ha hablado con el juez responsbale de la causa y ha reclamado una "rápida investigación" por la "agresión", que causó heridas al subcomisario de la Policía Federal Guillermo Armentano. "El que las hace, las paga", ha proclamado en su cuenta de la red social X, la antigua Twitter.