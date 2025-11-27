Investigan la aparición de sábanas y almohadas empapadas de sangre en un contenedor en Vallecas

MADRID, 27 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

La Policía Nacional ha abierto una investigación en torno al origen de varias sábanas y almohadas empapadas de sangre que han aparecido este jueves por la mañana en un contenedor del distrito madrileño de Puente de Vallecas.

Se trata de un contenedor situado en la calle Puerto de la Bonaigua, donde un operario de la limpieza se ha topado con los restos a primera hora de la mañana y ha contactado con la Policía, según han relatado vecinos de la zona.

Por su parte, fuentes policiales consultadas por Europa Press han confirmado que se ha abierto una investigación en torno a estos hechos para esclarecer el origen de estos objetos, sin descartar la posibilidad de que pudieran estar relacionados con un parto o aborto practicado en un domicilio.