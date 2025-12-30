Investigan la muerte violenta de un joven inglés en una urbanización de Orihuela (Alicante)

ALICANTE, 30 dic. 2025 (Europa Press) -

La Guardia Civil de Alicante investiga la muerte violenta de un joven de nacionalidad inglesa en una urbanización de Orihuela (Alicante), según han informado a Europa Press fuentes de la Benemérita.

El instituto armado tuvo conocimiento de los hechos el 21 de diciembre cuando recibió una llamada telefónica en la que se informaba de la muerte violenta de un varón británico en la urbanización Campoamor de Orihuela.

Hasta allí se desplazó el equipo de homicidios de la Guardia Civil. La víctima tenía 29 años y, según fuentes cercanas al caso, había fallecido por arma de fuego. El juzgado de instrucción de Orihuela se ha hecho cargo de las investigaciones y ha declarado el secreto de sumario.