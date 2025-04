Investigan si atacante odiaba a gobernador de Pensilvania por ser judío

HERSHEY, Pensilvania, EE.UU. (AP) — Las autoridades investigan si el hombre que incendió la residencia oficial del gobernador de Pensilvania Josh Shapiro lo hizo por la fe judía del demócrata o sus posiciones sobre la guerra de Israel en Gaza.

La policía ha dicho que Cody Balmer, de Harrisburg, albergaba odio hacia Shapiro. Varias órdenes de registro publicadas el miércoles ofrecen los primeros detalles sobre un posible motivo para el ataque incendiario temprano el domingo en la sala donde, solo unas horas antes, Shapiro y su familia celebraron la Pascua con miembros de la comunidad judía.

Balmer llamó al 911 menos de una hora después del ataque, prometió una confesión y habló sobre la muerte de palestinos, escribió la policía en las órdenes de registro.

Exactamente qué intentaba decir el hombre y a quién se refería no está claro a partir de las citas parciales incluidas en las órdenes de registro. La policía citó a Balmer diciendo "nuestro pueblo ha pasado por demasiado por culpa de ese monstruo", y que Shapiro "necesita saber que no participará en sus planes para lo que quiere hacerle al pueblo palestino".

Durante una entrevista policial después de entregarse, Balmer "admitió albergar odio hacia el gobernador Shapiro", según una declaración jurada de la policía que no amplió ese punto. La policía obtuvo órdenes de registro para los dispositivos electrónicos de Balmer y un casillero en busca de cualquier escrito o nota que contenga "el nombre de Josh Shapiro (o una) referencia a Palestina, Gaza, Israel o el conflicto actual en Gaza".

Shapiro se negó a hablar sobre un motivo el miércoles, diciendo que los fiscales son los que deben determinar la causa del ataque. "No me corresponde a mí responder eso", dijo.

Balmer, de 38 años, había sido diagnosticado con trastorno bipolar pero no creía en la evaluación, dijo su hermano, Dan Balmer, a The Associated Press. Indicó que ayudó a Cody a recibir tratamiento en el Instituto Psiquiátrico de Pensilvania en dos ocasiones.

En el tribunal el lunes, Balmer negó tener alguna enfermedad mental y se describió como un soldador desempleado sin ingresos ni ahorros. Un juez le negó la fianza y ordenó su detención bajo cargos que incluyen intento de homicidio, terrorismo e incendio premeditado. No presentó una declaración de culpabilidad.

Balmer dijo a la policía que planeaba golpear a Shapiro con un pequeño mazo si lo encontraba después de irrumpir en el edificio, según documentos judiciales.

La secretaria de Justicia Pam Bondi señaló el miércoles que había hablado con Shapiro. Describió el incendio como "absolutamente horrendo" y que cree que el individuo quería matar a Shapiro.

Las autoridades federales están trabajando con la policía estatal y haciendo "todo lo posible para ayudar a condenar a la persona que hizo esto", añadió.

La policía estatal también anunció el miércoles que un experto independiente revisará la seguridad en la residencia oficial del gobernador.

Shapiro manifestó que la revisión externa está justificada y que se tomarán medidas para fortalecer la seguridad.

"Tengo total fe en los miembros de mi equipo de seguridad y total fe en la policía estatal que ambos han aprendido de este incidente", expresó.

Dan Balmer indicó que su hermano había mostrado un comportamiento preocupante, incluyendo la noche antes del incendio, cuando volcó una mesa en la casa donde Cody Balmer vivía con sus padres.

Una orden de registro dice que escaló una cerca de seguridad de casi dos metros (siete pies) de altura, rompió una ventana con un martillo y lanzó una botella de cerveza encendida llena de gasolina en la sala de piano. Luego, rompió una segunda ventana, entró en el comedor estatal y estuvo dentro durante aproximadamente un minuto antes de encender un segundo cóctel Molotov, patear una puerta y huir, dice la orden.

Shapiro dijo que él, su esposa, sus cuatro hijos y otra familia habían celebrado la festividad judía de la Pascua el sábado por la noche en la misma sala. Fueron despertados por los policías estatales golpeando sus puertas alrededor de las 2 de la mañana y obligados a evacuar. Los bomberos extinguieron el incendio y nadie resultó herido.

Los colaboradores incluyen a los reporteros de The Associated Press John Seewer en Toledo, Ohio, y Eric Tucker en Washington.