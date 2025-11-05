Investigan una agresión entre hermanos con arma blanca en Pontevedra

PONTEVEDRA, 4 de noviembre de 2025 (Europa Press) - Una discusión familiar entre dos hermanos con una relación conflictiva derivó este lunes en una violenta pelea en el barrio pontevedrés de Monte Porreiro que dejó a ambos heridos y detenidos. Según han confirmado fuentes de LA NACION, el suceso tuvo lugar sobre las 16.15 horas en un piso de la calle Alemania. Al parecer, la disputa se produjo después de que uno de los hermanos, que ya no convivía en el domicilio debido a los enfrentamientos previos, regresase a la vivienda. En ese momento, se inició una nueva discusión que derivó en una presunta agresión mutua. De acuerdo con la información facilitada por la Policía, uno de los jóvenes portaba un arma blanca y asestó varias cuchilladas a su hermano en una pierna, mientras que este último le propinó un fuerte puñetazo en un ojo. El herido por arma blanca, un joven de 24 años, fue trasladado inicialmente al Hospital Montecelo y, posteriormente, fue derivado al Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) ante la gravedad de sus heridas. Este martes permanece ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). El otro implicado, de 31 años de edad, sufrió una lesión ocular de la que fue atendido en el Hospital Montecelo, donde permaneció custodiado por agentes de la Policía Nacional. Una vez que recibió asistencia médica, fue trasladado a dependencias policiales, donde permanece detenido. Ambos hermanos tienen la condición de detenidos y la Policía Nacional mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del suceso. Los agentes no han localizado todavía el cuchillo utilizado en la agresión.