Investigarán las sospechas de aumento de pene de saltadores de esquí

Los responsables antidopaje de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026 (6-22 de febrero) afirmaron este jueves que investigarán las sospechas sobre un método que habría sido usado por saltadores de esquí para aumentar el tamaño de su pene, con el objetivo de mejorar sus resultados.

"El salto de esquí es muy popular en Polonia, así que os prometo que voy a ponerme con esto", afirmó el presidente polaco de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), Witold Banka, preguntado sobre esta cuestión en una conferencia de prensa.

Esas sospechas, reveladas por la prensa alemana, se sustentan en la teoría de que saltadores de esquí se estarían sometiendo a inyecciones de ácido hialurónico para aumentar el tamaño de su entrepierna y así modificar la amplitud de su traje de competición.

Ese procedimiento permitiría a los saltadores obtener una mayor superficie en el aire para volar más tiempo y, por lo tanto, aterrizar más lejos.

"No conozco los detalles del salto de esquí, ni cómo eso puede mejorar el rendimiento, pero si se da, examinaremos toda información para ver si está relacionada efectivamente con el dopaje", aseguró por su parte Olivier Niggli, director general de la AMA.

En enero, en el diario alemán Bild, Kamran Karim, médico en el hospital Maria Hilf de Krefeld (cerca de Düsseldorf), había declarado que era posible crear un "aumento temporal y visible del pene gracias a inyecciones de parafina o de ácido hialurónico", pero que era una práctica que conllevaba "riesgos".

Los maillots de competición de los saltadores de esquí están muy reglamentados y pueden dar pie a sanciones si se produce una modificación.

Tres miembros del cuerpo técnico del equipo noruego de saltos de esquí fueron suspendidos 18 meses en enero por la Comisión de Ética de la Federación Internacional de Esquí (FIS) tras ser acusados de manipular los trajes durante el Mundial de esquí de fondo en Trondheim (Noruega) en 2025.

El asunto estalló cuando dos saltadores noruegos, Marius Lindvik -que defenderá su título olímpico en el trampolín grade de estos Juegos- y Johann Andre Forgang habían sido descalificados después de un control de su traje.

Fueron luego suspendidos tres meses por la FIS. La Federación Noruega terminó admitiendo que se habían modificado voluntariamente, pero que los dos saltadores no eran los responsables de esa treta.