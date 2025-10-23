Investigarán si China cumple el acuerdo comercial de 2020, según The New York Times

(Añade detalles, antecedentes párrafos 2-3)

WASHINGTON, 23 oct (Reuters) - Estados Unidos se prepara para investigar la adhesión de China a los términos de un acuerdo comercial firmado durante el primer mandato del presidente Donald Trump, reportó el jueves The New York Times, que se basó en la información de una persona familiarizada con el asunto.

La investigación de la Sección 301 podría anunciarse tan pronto como el viernes, informó el periódico, y podría dar lugar a más aranceles a China, en un período de alta tensión comercial y antes de una reunión la próxima semana entre Trump y su par chino Xi Jinping.

El conflicto comercial entre Estados Unidos y China, las dos mayores economías del mundo, se recrudeció en las últimas semanas tras meses de relativa calma. Trump impuso aranceles adicionales del 100% a China que entrarán en vigor el 1 de noviembre tras el anuncio de China de controles a la exportación de casi todas las tierras raras. (Reporte de Jasper Ward y Andrea Shalal; Redacción de Caitlin Webber Editado en español por Martín Vargas)