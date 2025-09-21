Invierno.- La pareja Sofía Val-Asaf Kazimov logra una segunda plaza olímpica histórica para la danza española

MADRID, 21 Sep. 2025 (Europa Press) -

La pareja española formada por Sofía Val y Asaf Kazimov han logrado una segunda plaza para la danza española para los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026 después de concluir el Preolímpico de patinaje artístico que está acogiendo Pekín en tercera posición.

La madrileña, de 20 años, y el ruso, de 25 y recién nacionalizado español por carta de naturaleza, necesitaban remontar al menos una posición -se clasificaba el 'Top 4' para los Juegos- en el programa de danza libre de este domingo después de quedar quintos en el de danza rítmica del pasado viernes, y lo lograron con un ejercicio basado en la música de Muse.

Su actuación les valió 101,97 puntos, solo por detrás de los lituanos Allison Reed y Saulius Ambrulevicius (198,73) y de los australianos Holly Harris y Jason Chan (183,50), y justo por delante de la dupla china integrada por Shiyue Wang y Xinyiu Liu (168,83).

Con ello, Val y Kazimov, que llevan patinando junta desde finales de 2022 y que están entrenados por los olímpicos Sara Martín Hurtado y Kirill Jalyavin, aseguraban un segundo billete para España en la modalidad tras el logrado por Olivia Smart y Tim Dieck. Y es que, por primera vez, el equipo español tendrá dos parejas de danza en una cita olímpica.

Tras confirmarse esta segunda plaza, la Real Federación Española de Deportes de Hielo (RFEDH) anunciaba la composición definitiva del equipo español para Milán-Cortina d'Ampezzo 2026, formado por cinco patinadores. En danza sobre hielo, Olivia Smart-Tim Dieck y Sofía Val-Asaf Kazimov se aseguran de manera definitiva las plazas que ellos mismos conquistaron para España, mientras que Tomás Guarino será el representante en la modalidad individual masculina.

"Tras el Mundial de Boston se consensuó con los deportistas y sus respectivos entrenadores que la primera plaza conseguida para la competición de danza se otorgaría a la pareja que había obtenido la plaza para España, asignando directamente las plazas sin aplicar los criterios de selección previamente establecidos. No obstante, se decidió esperar a la finalización del periodo clasificatorio para anunciar dicha decisión, que, reiteramos, fue consensuada y aceptada por deportistas y cuerpo técnico", señaló la RFEDH.

El organismo federativo explicó que con esta decisión se busca "facilitar una planificación técnica y competitiva" para que los deportistas tengan "el enfoque y la estabilidad necesarios para llegar en las mejores condiciones posibles a los Juegos".

La RFEDH también confirmó que los criterios de selección seguirán vigentes para la temporada 2025-2026 en categoría sénior en lo que respecta a la configuración de los equipos para el Campeonato de Europa (enero 2026) y el Campeonato del Mundo (marzo 2026).