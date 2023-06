Inzaghi: "Haaland tendrá un marcaje especial"

"El Manchester City es el mejor equipo del mundo"

El entrenador del Inter de Milán, Simone Inzaghi, reconoció que el delantero noruego Erling Haaland tendrá un "marcaje especial" en la final de la Liga de Campeones contra el Manchester City este sábado en Estambul, al tiempo que apuntó a la importancia del centro del campo y de tener "piernas" para el último partido de la temporada.

"Las sensaciones antes de un partido como este son maravillosas y teníamos muchas ganas de jugar esta final. Estamos saboreando el momento, pero no queremos aprovecharlo. Hemos hecho un esfuerzo tremendo para llegar. Sabemos que tendremos que luchar palmo a palmo contra un equipo muy fuerte. Tenemos mucho respeto por el Manchester City, es el mejor equipo del mundo, pero ellos también nos respetan y en el campo seremos once contra once", dijo en rueda de prensa.

El técnico italiano explicó en la previa las posibles claves del encuentro. "El centro del campo será muy importante, pero mañana lo serán las piernas, la cabeza y el corazón: las piernas serán importantes para hacer una carrera extra, la cabeza para estar lúcido en todo momento, mientras que el corazón en estos partidos te permitirá encontrar energías desconocidas", afirmó.

"Conocemos la fuerza del City y de Haaland, estará bajo marcaje especial, pero todo el Inter tendrá que limitar a Haaland y todo el resto del Manchester City. Es una plantilla de mucho respeto y tendremos que jugar el partido correcto", añadió.

Además, Inzaghi fue preguntado por las derrotas de Roma y Fiorentina en las finales de Liga Europa y Conference. "Sería importante para el fútbol italiano. Lo siento mucho por Roma y Fiorentina que jugaron dos partidos excelentes, pero perdieron. Sin embargo, es una buena señal para el fútbol italiano haber estado en las tres finales europeas", apuntó.

"Tengo la suerte de entrenar a jugadores que saben jugar estos partidos. Hemos jugado muchos partidos importantes: campeones del mundo, campeones de Europa, gente que sabe manejar los detalles, ellos son los que marcarán la diferencia", terminó.

