Inzaghi zanja las especulaciones sobre su futuro en el Inter

26 mayo (Reuters) - Simone Inzaghi zanjó el lunes las especulaciones sobre su futuro en el Inter de Milán, en medio de los reportes que apuntan a un futuro en Arabia Saudita, afirmando que sería "una locura" hablar de ello antes del encuentro entre el club de la Serie A y el Paris Saint Germain por la final de la Liga de Campeones.

El DT de 49 años, que tiene contrato con el Inter hasta junio de 2026, ha sido vinculado en la prensa italiana con un traspaso millonario al club Al-Hilal.

Inzaghi se hizo cargo del Inter en 2021 y ganó el título de la Serie A el año pasado, llevándolo también a dos finales de la Liga de Campeones en tres temporadas.

"Es lo mismo cada año, cuando estaba en la Lazio y en el Inter. Por suerte hay peticiones, de Italia, del extranjero y de Arabia Saudita", dijo Inzaghi a la prensa.

"Pero creo que sería una locura en este momento pensar en eso. Como ha dicho el presidente (del Inter), al día siguiente del partido nos sentaremos a hablar, como hemos hecho siempre a lo largo de los años. Con un único objetivo, que es el bien del Inter".

Inter intentará dejar atrás el dolor de perder el título de la Serie A en la última jornada a manos del Napoli cuando se enfrente al PSG en la final del sábado en el Allianz Arena.

"El viernes no fue un día fácil, créanme. Fue un revés muy difícil de digerir. Pero no hay que mirar atrás, en el fútbol siempre hay que mirar adelante. Sacar pecho y seguir adelante", dijo Inzaghi.

"Después de Como (el último partido por la Serie A) no quería hablar, hoy he visto bien al plantel. Nos espera un partido importante, pero este grupo siempre me ha ilusionado y creo que volverá a hacerlo el sábado".

Inzaghi dijo que el capitán Lautaro Martínez, que se perdió tres partidos de la Serie A debido a una lesión muscular y fue suplente en la victoria 2-0 en Como el viernes, está recuperado.

"Está bien, ya estaba disponible para el partido de Como", añadió. "En Como, si hubiera habido necesidad, habríamos tenido al capitán en el campo. El partido nos estaba saliendo bien y decidí esperar".

(Reporte de Aadi Nair en Bengaluru. Editado en español por Javier Leira)