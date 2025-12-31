Iowa vence 34-27 a Vanderbilt tras frenar su remontada en el ReliaQuest Bowl
TAMPA, Florida, EE.UU. (AP) — Mark Gronowski lanzó dos pases de touchdown y corrió para otro para llevar a Iowa a una victoria de 34-27 sobre el No. 13 Vanderbilt en el ReliaQuest Bowl el miércoles
Gronowski completó 16 de 22 pases para 212 yardas, lanzando pases de touchdown de diez y 21 yardas a Reece Vander Zee y DJ Vonnahme, respectivamente, mientras Iowa tomaba una ventaja de 21-3 al inicio del tercer cuarto
Vanderbilt (10-3) se recuperó con Diego Pavia. El subcampeón del Trofeo Heisman lanzó un pase de touchdown de 75 yardas a Tre Richardson y otro de 16 yardas a Joseph McVay para acercar a los Commodores a 24-17
Los equipos intercambiaron anotaciones al inicio del cuarto cuarto, con Gronowski aumentando la ventaja a 31-17 con una carrera de una yarda y Pavia respondiendo con una carrera de touchdown de 11 yardas
Iowa (9-4) amplió la ventaja nuevamente a doble dígito con un gol de campo de 44 yardas de Drew Stevens para culminar una serie de 13 jugadas y 49 yardas que tomó más de siete minutos. Vanderbilt respondió con un gol de campo de 37 yardas de Brock Taylor para poner el marcador 34-27, pero Iowa pudo cerrar el juego con Xavier Williams corriendo 11 yardas en una tercera y uno con 1:55 restantes y los Commodores sin tiempos fuera
Pavia terminó con 347 yardas por pase. Richardson atrapó seis pases para 127 yardas y Junior Sherrill tuvo ocho recepciones para 123 yardas para Vanderbilt
Vonnahme lideró a los Hawkeyes con siete recepciones para 146 yardas y Kamari Moulton corrió para 95 yardas y un touchdown. Gronowski tuvo 54 yardas por tierra
