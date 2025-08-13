IPC armonizado de Alemania sube un 1,8% en julio, en línea con lo previsto

Por Lynx Insight Service

13 ago (Reuters) -

* El índice de precios al consumo de Alemania, armonizado para compararlo con otros países europeos (IPCA), subió un 1,8% en términos interanuales en la lectura final de julio, según dijo la Oficina Federal de Estadísticas el miércoles.

* El informe provisional mostraba una lectura de +1,8% y un sondeo de Reuters había previsto también que el IPCA subiría un 1,8% en julio.

* En términos intermensuales, el IPCA subió un 0,4%, tal y como había mostrado el dato provisional.

* Un sondeo de Reuters apuntaba a que la cifra mensual subiría un 0,4% en julio.

* El IPC nacional sin armonizar subió un 2,0% en términos interanuales, la misma variación que mostraba el indicador provisional.

* En la comparación con el mes anterior, el IPC nacional subió un 0,3%, en línea con la previsión de los analistas. (Información de Patrycja Dobrowolska)