IPC armonizado de Alemania sube un 2,1% en agosto, en línea con lo previsto

Por Lynx Insight Service

12 sep (Reuters) -

* El índice de precios al consumo de Alemania, armonizado para compararlo con otros países europeos (IPCA), subió un 2,1% en términos interanuales en la lectura final de agosto, según dijo la Oficina Federal de Estadísticas el viernes.

* El informe provisional mostraba una lectura de +2,1% y un sondeo de Reuters había previsto también que el IPCA subiría un 2,1% en agosto.

* En términos intermensuales, el IPCA subió un 0,1%, tal y como había mostrado el dato provisional.

* Un sondeo de Reuters apuntaba a que la cifra mensual subiría un 0,1% en agosto.

* El IPC nacional sin armonizar subió un 2,2% en términos interanuales, la misma variación que mostraba el indicador provisional.

* En la comparación con el mes anterior, el IPC nacional subió un 0,1%, en línea con la previsión de los analistas. (Información de Patrycja Dobrowolska)