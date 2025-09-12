IPC armonizado de Alemania sube un 2,1% en agosto, en línea con lo previsto
- 1 minuto de lectura'
Por Lynx Insight Service
12 sep (Reuters) -
* El índice de precios al consumo de Alemania, armonizado para compararlo con otros países europeos (IPCA), subió un 2,1% en términos interanuales en la lectura final de agosto, según dijo la Oficina Federal de Estadísticas el viernes.
* El informe provisional mostraba una lectura de +2,1% y un sondeo de Reuters había previsto también que el IPCA subiría un 2,1% en agosto.
* En términos intermensuales, el IPCA subió un 0,1%, tal y como había mostrado el dato provisional.
* Un sondeo de Reuters apuntaba a que la cifra mensual subiría un 0,1% en agosto.
* El IPC nacional sin armonizar subió un 2,2% en términos interanuales, la misma variación que mostraba el indicador provisional.
* En la comparación con el mes anterior, el IPC nacional subió un 0,1%, en línea con la previsión de los analistas. (Información de Patrycja Dobrowolska)
