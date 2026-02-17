IPC armonizado de Alemania sube un 2,1% en enero, en línea con lo previsto
Por Lynx Insight Service
* El índice de precios al consumo de Alemania, armonizado para compararlo con otros países europeos (IPCA), subió un 2,1% en términos interanuales en la lectura final de enero, según dijo la Oficina Federal de Estadísticas el martes.
* El informe provisional mostraba una lectura de +2,1% y un sondeo de Reuters había previsto también que el IPCA subiría un 2,1% en enero.
* En términos intermensuales, el IPCA cayó un 0,1%, tal y como había mostrado el dato provisional.
* Un sondeo de Reuters apuntaba a que la cifra mensual bajaría un 0,1% en enero.
* El IPC nacional sin armonizar subió un 2,1% en términos interanuales, la misma variación que mostraba el indicador provisional.
* En la comparación con el mes anterior, el IPC nacional subió un 0,1%, en línea con la previsión de los analistas.