LA NACION

IPC de EEUU sube menos de lo previsto en septiembre, a un 0,3%

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
IPC de EEUU sube menos de lo previsto en septiembre, a un 0,3%
IPC de EEUU sube menos de lo previsto en septiembre, a un 0,3%Pat Sullivan - AP

Por Lynx Insight Service

* El IPC de Estados Unidos subió un 0,3% intermensual en septiembre, por debajo de lo esperado por el mercado, según dijo el viernes el Departamento de Trabajo.

* El dato de agosto había mostrado una variación del 0,4%.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra subiría un 0,4% en septiembre.

* En la comparativa con el mismo mes del año anterior, el índice de precios de consumo subió un 3,0%.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra interanual subiría un 3,1%.

* El IPC subyacente (un índice de precios que excluye los alimentos frescos y la energía por su elevada volatilidad) interanual subió un 3,0%, tras un aumento del 3,1% en agosto.

* Los analistas habían previsto que la tasa subyacente subiría un 3,1% en septiembre.

* El dato subyacente mensual de agosto había mostrado un nivel del 0,3%.

LA NACION
Más leídas
  1. Cuál es la tasa de interés banco por banco de este jueves 23 de octubre
    1

    Plazo fijo: cuál es la tasa de interés banco por banco este jueves 23 de octubre

  2. El ascenso de Gustavo Scaglione, el empresario que se quedó con el canal líder de la TV
    2

    Venta de Telefe: quién es Gustavo Scaglione, el nuevo dueño del canal líder de la TV

  3. Castigo y polémica: Lanús ganaba 2-0, pero la U de Chile le empató de penal a los ¡99 minutos!
    3

    Copa Sudamericana: Lanús tenía todo bajo control, pero se cuidó demasiado y Universidad de Chile lo castigó

  4. El empresario rosarino Gustavo Scaglione cerró la compra de Telefe, asociado con José Luis Manzano
    4

    Nuevos dueños: el empresario rosarino Gustavo Scaglione cerró la compra de Telefe, asociado con José Luis Manzano

Cargando banners ...