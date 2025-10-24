IPC de EEUU sube menos de lo previsto en septiembre, a un 0,3%

Por Lynx Insight Service

* El IPC de Estados Unidos subió un 0,3% intermensual en septiembre, por debajo de lo esperado por el mercado, según dijo el viernes el Departamento de Trabajo.

* El dato de agosto había mostrado una variación del 0,4%.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra subiría un 0,4% en septiembre.

* En la comparativa con el mismo mes del año anterior, el índice de precios de consumo subió un 3,0%.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra interanual subiría un 3,1%.

* El IPC subyacente (un índice de precios que excluye los alimentos frescos y la energía por su elevada volatilidad) interanual subió un 3,0%, tras un aumento del 3,1% en agosto.

* Los analistas habían previsto que la tasa subyacente subiría un 3,1% en septiembre.

* El dato subyacente mensual de agosto había mostrado un nivel del 0,3%.