IPC de EEUU sube un 0,2% en julio, en línea con lo esperado
Por Lynx Insight Service
12 ago (Reuters) -
* El IPC de Estados Unidos subió un 0,2% intermensual en julio, tal como esperaba el mercado, según dijo el martes el Departamento de Trabajo.
* El dato de junio había mostrado una variación del 0,3%.
* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra subiría un 0,2% en julio.
* En la comparativa con el mismo mes del año anterior, el índice de precios de consumo subió un 2,7%, idéntica variación a la experimentada en junio.
* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra interanual subiría un 2,8% en julio.
* El IPC subyacente (un índice de precios que excluye los alimentos frescos y la energía por su elevada volatilidad) interanual subió un 3,1%, tras un aumento del 2,9% en junio.
* Los analistas habían previsto que la tasa subyacente subiría un 3,0% en julio.
* El dato subyacente mensual de junio había mostrado un nivel del 0,2%. (Información de Paula Villalba)
