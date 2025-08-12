LA NACION

IPC de EEUU sube un 0,2% en julio, en línea con lo esperado

Por Lynx Insight Service

12 ago (Reuters) -

* El IPC de Estados Unidos subió un 0,2% intermensual en julio, tal como esperaba el mercado, según dijo el martes el Departamento de Trabajo.

* El dato de junio había mostrado una variación del 0,3%.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra subiría un 0,2% en julio.

* En la comparativa con el mismo mes del año anterior, el índice de precios de consumo subió un 2,7%, idéntica variación a la experimentada en junio.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra interanual subiría un 2,8% en julio.

* El IPC subyacente (un índice de precios que excluye los alimentos frescos y la energía por su elevada volatilidad) interanual subió un 3,1%, tras un aumento del 2,9% en junio.

* Los analistas habían previsto que la tasa subyacente subiría un 3,0% en julio.

* El dato subyacente mensual de junio había mostrado un nivel del 0,2%. (Información de Paula Villalba)

