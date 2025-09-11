IPC de EEUU supera previsiones en agosto, al situarse en el 0,4%

Por Lynx Insight Service

* El IPC de Estados Unidos subió un 0,4% intermensual en agosto, por encima de lo esperado por el mercado, según dijo el jueves del Departamento de Trabajo.

* El dato de julio había mostrado una variación del 0,2%.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra subiría un 0,3% en agosto.

* En la comparativa con el mismo mes del año anterior, el índice de precios de consumo subió un 2,9%, tras un aumento del 2,7% en julio.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra interanual subiría un 2,9% en agosto.

* El IPC subyacente (un índice de precios que excluye los alimentos frescos y la energía por su elevada volatilidad) interanual subió un 3,1%, idéntica variación a la experimentada en julio.

* Los analistas habían previsto que la tasa subyacente subiría un 3,1% en agosto.

* El dato subyacente mensual de julio había mostrado un nivel del 0,3%.