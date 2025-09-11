IPC de EEUU supera previsiones en agosto, al situarse en el 0,4%
- 1 minuto de lectura'
Por Lynx Insight Service
* El IPC de Estados Unidos subió un 0,4% intermensual en agosto, por encima de lo esperado por el mercado, según dijo el jueves del Departamento de Trabajo.
* El dato de julio había mostrado una variación del 0,2%.
* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra subiría un 0,3% en agosto.
* En la comparativa con el mismo mes del año anterior, el índice de precios de consumo subió un 2,9%, tras un aumento del 2,7% en julio.
* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra interanual subiría un 2,9% en agosto.
* El IPC subyacente (un índice de precios que excluye los alimentos frescos y la energía por su elevada volatilidad) interanual subió un 3,1%, idéntica variación a la experimentada en julio.
* Los analistas habían previsto que la tasa subyacente subiría un 3,1% en agosto.
* El dato subyacente mensual de julio había mostrado un nivel del 0,3%.
Otras noticias de Estados Unidos
- 1
Pasajes a la venta: el codiciado tren que une paisajes, gastronomía regional y música en un recorrido nocturno de 30 km
- 2
Casabindo: la corrida de toros donde el objetivo no es matarlos, sino quitarles una vincha roja
- 3
Libertarios se quejan de una concejala que entró por LLA y anunció que no se acoplará al bloque violeta
- 4
Javier Milei vetó las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica, mientras estira la definición sobre los ATN