IPC de eurozona no muestra variación intermensual en julio, en línea con lo previsto

IPC de eurozona no muestra variación intermensual en julio, en línea con lo previsto
Por Lynx Insight Service

20 ago (Reuters) -

* El índice de precios al consumo de la eurozona no mostró variación en términos mensuales en julio, en línea con lo previsto por el mercado, según datos finales publicados el miércoles.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra no mostraría variación en julio.

* En comparación con el mismo mes del año anterior, los precios aumentaron un 2,0%, según dijo Eurostat, en línea con lo esperado por los economistas.

* El índice de precios subyacentes —que excluye la energía y los alimentos dada su elevada volatilidad— cayó un 0,1% respecto al mes anterior, según los datos publicados.

* En términos interanuales, los precios subyacentes aumentaron un 2,4%, tal como habían previsto los analistas. (Información de Patrycja Dobrowolska)

