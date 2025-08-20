IPC de eurozona no muestra variación intermensual en julio, en línea con lo previsto

Por Lynx Insight Service

20 ago (Reuters) -

* El índice de precios al consumo de la eurozona no mostró variación en términos mensuales en julio, en línea con lo previsto por el mercado, según datos finales publicados el miércoles.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra no mostraría variación en julio.

* En comparación con el mismo mes del año anterior, los precios aumentaron un 2,0%, según dijo Eurostat, en línea con lo esperado por los economistas.

* El índice de precios subyacentes —que excluye la energía y los alimentos dada su elevada volatilidad— cayó un 0,1% respecto al mes anterior, según los datos publicados.

* En términos interanuales, los precios subyacentes aumentaron un 2,4%, tal como habían previsto los analistas. (Información de Patrycja Dobrowolska)