IPC de eurozona sube un 0,1% intermensual en agosto, por debajo de lo previsto

Por Lynx Insight Service

* El índice de precios al consumo de la eurozona aumentó un 0,1% en términos mensuales en agosto, por debajo de lo previsto por los analistas, según datos finales publicados el miércoles.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra subiría un 0,2% en agosto.

* En comparación con el mismo mes del año anterior, los precios aumentaron un 2,0%, según dijo Eurostat, por debajo de una estimación de los analistas de un nivel del 2,1%.

* El índice de precios subyacentes —que excluye la energía y los alimentos dada su elevada volatilidad— aumentó un 0,3% respecto al mes anterior, según los datos publicados.

* En términos interanuales, los precios subyacentes aumentaron un 2,3%, tal como habían previsto los analistas.