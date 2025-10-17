IPC de eurozona sube un 0,1% intermensual en septiembre, en línea con lo previsto

Por Lynx Insight Service

* El índice de precios al consumo de la eurozona aumentó un 0,1% en términos mensuales en septiembre, en línea con lo previsto por el mercado, según datos finales publicados el viernes.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra subiría un 0,1% en septiembre.

* En comparación con el mismo mes del año anterior, los precios aumentaron un 2,2%, según dijo Eurostat, en línea con lo esperado por los economistas.

* El índice de precios subyacentes —que excluye la energía y los alimentos dada su elevada volatilidad— aumentó un 0,1% respecto al mes anterior, según los datos publicados.

* Los analistas habían previsto que los precios subyacentes subieran un 0,2% en septiembre.

* En términos interanuales, los precios subyacentes aumentaron un 2,4%, tal como habían previsto los analistas.