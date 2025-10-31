IPC de la eurozona sube un 2,1% en octubre, en línea con lo esperado
- 1 minuto de lectura'
Por Lynx Insight Service
* El IPC de la eurozona subió un 2,1% en octubre, tal como esperaba el mercado, tras un aumento del 2,2% en septiembre, según los datos interanuales provisionales publicados el viernes por Eurostat, la agencia estadística de la Unión Europea.
* Un sondeo de Reuters también preveía una inflación del 2,1%.
* Excluyendo la energía y los alimentos no procesados —la denominada inflación "subyacente", que trata de eliminar las distorsiones provocadas por la alta volatilidad de dichos componentes—, los precios subieron un 2,4% en octubre e idéntica variación a la experimentada en septiembre.
* El sondeo de economistas de Reuters había previsto una inflación subyacente interanual del 2,3%.
* Excluyendo la energía, los alimentos no procesados, el tabaco y el alcohol, los precios subieron un 2,4% en octubre e idéntica variación a la experimentada en septiembre.
- 1
Sydney Sweeney se robó toda la atención con un vestido transparente que dejó poco a la imaginación
- 2
El contundente cambio de vida de Liz Solari, tras una dolorosa tragedia personal: “Jesucristo me llamó”
- 3
Elecciones 2025 | Tensa disputa entre La Libertad Avanza y Martín Lousteau en el recuento definitivo por una banca en Diputados
- 4
Abierto de Tortugas: la espectacular jugada de Poroto Cambiaso en una final que dejó a La Natividad-La Dolfina a las puertas de la historia