IPC de la eurozona sube un 2,2% en septiembre, en línea con lo esperado
- 1 minuto de lectura'
Por Lynx Insight Service
* El IPC de la eurozona subió un 2,2% en septiembre, tal como esperaba el mercado, tras un aumento del 2,0% en agosto, según los datos interanuales provisionales publicados el miércoles por Eurostat, la agencia estadística de la Unión Europea.
* Un sondeo de Reuters también preveía una inflación del 2,2%.
* Excluyendo la energía y los alimentos no procesados —la denominada inflación "subyacente", que trata de eliminar las distorsiones provocadas por la alta volatilidad de dichos componentes—, los precios subieron un 2,4% en septiembre, tras un aumento del 2,3% en agosto.
* El sondeo de economistas de Reuters había previsto una inflación subyacente interanual del 2,3%.
* Excluyendo la energía, los alimentos no procesados, el tabaco y el alcohol, los precios subieron un 2,3% en septiembre e idéntica variación a la experimentada en agosto.
Otras noticias de Unión Europea
- 1
Cuenta regresiva para la Ley de Nietos: claves para no perder la oportunidad de sacar la ciudadanía española
- 2
A cuánto cotizó el dólar este martes 30 de septiembre
- 3
Silvestre, el hijo de Juana Viale y Gonzalo Valenzuela, asistió a los Martín Fierro y su presencia se volvió viral
- 4
Sexto laboratorio inhibido: ordenan retirar del mercado un antiinflamatorio intestinal por una denuncia de falta de efectividad