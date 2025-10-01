LA NACION

IPC de la eurozona sube un 2,2% en septiembre, en línea con lo esperado

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
IPC de la eurozona sube un 2,2% en septiembre, en línea con lo esperado
IPC de la eurozona sube un 2,2% en septiembre, en línea con lo esperadoCOMISIÓN EUROPEA - COMISIÓN EUROPEA

Por Lynx Insight Service

* El IPC de la eurozona subió un 2,2% en septiembre, tal como esperaba el mercado, tras un aumento del 2,0% en agosto, según los datos interanuales provisionales publicados el miércoles por Eurostat, la agencia estadística de la Unión Europea.

* Un sondeo de Reuters también preveía una inflación del 2,2%.

* Excluyendo la energía y los alimentos no procesados —la denominada inflación "subyacente", que trata de eliminar las distorsiones provocadas por la alta volatilidad de dichos componentes—, los precios subieron un 2,4% en septiembre, tras un aumento del 2,3% en agosto.

* El sondeo de economistas de Reuters había previsto una inflación subyacente interanual del 2,3%.

* Excluyendo la energía, los alimentos no procesados, el tabaco y el alcohol, los precios subieron un 2,3% en septiembre e idéntica variación a la experimentada en agosto.

LA NACION
Más leídas
  1. Claves para no perder la oportunidad de sacar la ciudadanía española con la Ley de Nietos
    1

    Cuenta regresiva para la Ley de Nietos: claves para no perder la oportunidad de sacar la ciudadanía española

  2. ¿A cuánto cotiza el dólar blue y el oficial este martes 30 de septiembre?
    2

    A cuánto cotizó el dólar este martes 30 de septiembre

  3. El hijo de Juana Viale y Gonzalo Valenzuela asistió a los Martín Fierro y su presencia se volvió viral
    3

    Silvestre, el hijo de Juana Viale y Gonzalo Valenzuela, asistió a los Martín Fierro y su presencia se volvió viral

  4. Ordenan retirar del mercado un antiinflamatorio intestinal por falta de efectividad
    4

    Sexto laboratorio inhibido: ordenan retirar del mercado un antiinflamatorio intestinal por una denuncia de falta de efectividad

Cargando banners ...