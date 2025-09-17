IPC de Reino Unido se mantiene en +3,8% en agosto, en línea con lo previsto
Por Lynx Insight Service
17 sep (Reuters) -
* La evolución de los precios en Reino Unido se mantuvo sin cambios en el +3,8% en agosto en la comparativa con el mismo mes de un año antes, según mostraron datos oficiales el miércoles.
* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que el índice de precios al consumo (IPC) subiría un 3,8% en términos interanuales en agosto.
* La variación de julio fue idéntica a la de agosto.
* Por su parte, el IPC mensual subió un 0,3% en agosto, tras un aumento del 0,1% en julio.
* Un sondeo de Reuters apuntaba a que la tasa mensual subiría un 0,3% en agosto.
* Por su parte, el índice interanual de precios de producción subió un 0,3% (previsión: +0,1%; dato del mes anterior: -0,1%), en datos no desestacionalizados.
* En cuanto al índice subyacente (que no incluye energía y alimentos no elaborados), el indicador mensual subió un 0,3% (dato del mes anterior: +0,2%) y el anual subió un 3,6% (previsión: +3,6%; dato del mes anterior: +3,8%) (Información de Patrycja Dobrowolska)
