IPC de Reino Unido se mantiene en el +3,8% en septiembre, por debajo de lo previsto

Por Lynx Insight Service

* La evolución de los precios en Reino Unido se mantuvo sin cambios en el 3,8% en septiembre en la comparativa con el mismo mes de un año antes, según mostraron datos oficiales el miércoles.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que el índice de precios al consumo (IPC) subiría un 4,0% en términos interanuales en septiembre.

* La variación de agosto fue idéntica a la de septiembre.

* Por su parte, el IPC mensual no mostró variación en septiembre, tras un aumento del 0,3% en agosto.

* Un sondeo de Reuters apuntaba a que la tasa mensual subiría un 0,2% en septiembre.

* En cuanto al índice subyacente (que no incluye energía y alimentos no elaborados), el indicador mensual no mostró variación (dato del mes anterior: +0,3%) y el anual subió un 3,5% (previsión: +3,7%; dato del mes anterior: +3,6%)