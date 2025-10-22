IPC de Reino Unido se mantiene en el +3,8% en septiembre, por debajo de lo previsto
Por Lynx Insight Service
* La evolución de los precios en Reino Unido se mantuvo sin cambios en el 3,8% en septiembre en la comparativa con el mismo mes de un año antes, según mostraron datos oficiales el miércoles.
* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que el índice de precios al consumo (IPC) subiría un 4,0% en términos interanuales en septiembre.
* La variación de agosto fue idéntica a la de septiembre.
* Por su parte, el IPC mensual no mostró variación en septiembre, tras un aumento del 0,3% en agosto.
* Un sondeo de Reuters apuntaba a que la tasa mensual subiría un 0,2% en septiembre.
* En cuanto al índice subyacente (que no incluye energía y alimentos no elaborados), el indicador mensual no mostró variación (dato del mes anterior: +0,3%) y el anual subió un 3,5% (previsión: +3,7%; dato del mes anterior: +3,6%)
