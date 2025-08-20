IPC de Reino Unido sube al +3,8% en julio, por encima de lo previsto
Por Lynx Insight Service
20 ago (Reuters) -
* La evolución de los precios en Reino Unido subió hasta el 3,8% en julio en la comparativa con el mismo mes de un año antes, según mostraron datos oficiales el miércoles.
* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que el índice de precios al consumo (IPC) subiría un 3,7% en términos interanuales en julio.
* En junio se produjo un aumento del 3,6%.
* Por su parte, el IPC mensual subió un 0,1% en julio, tras un aumento del 0,3% en junio.
* Un sondeo de Reuters apuntaba a que la tasa mensual bajaría un 0,1% en julio.
* Por su parte, el índice interanual de precios de producción subió un 0,3% (previsión: +0,1%; dato del mes anterior: -0,1%), en datos no desestacionalizados.
* En cuanto al índice subyacente (que no incluye energía y alimentos no elaborados), el indicador mensual subió un 0,2% (dato del mes anterior: +0,4%) y el anual subió un 3,8% (previsión: +3,7%; dato del mes anterior: +3,7%) (Información de Patrycja Dobrowolska)
