IPC final de España en agosto se sitúa en el 2,7% interanual

IPC final de España en agosto se sitúa en el 2,7% interanual
Por Lynx Insight Service

* Los precios al consumidor de España aumentaron un 2,7% en términos interanuales en agosto, según datos finales publicados el viernes por el Instituto Nacional de Estadística.

* El indicador provisional situaba la variación interanual del IPC en el 2,7%.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que los precios subieran un 2,7% en agosto.

* En comparación con el mes anterior, el IPC no registró variación, según el informe de precios.

* Reuters había previsto que los precios mensuales no registraran variación en agosto.

* El Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) para su comparación con otros países de la Unión Europea subió un 2,7% en términos interanuales, frente a una previsión del 2,7% en el sondeo de analistas.

* El IPCA mensual no mostró variación.

* El IPCA mensual provisional situaba la variación interanual del IPC en el 0,0%.

* https://www.ine.es/dyngs/Prensa/notasPrensa.htm

