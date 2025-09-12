IPC final de España en agosto se sitúa en el 2,7% interanual
- 1 minuto de lectura'
Por Lynx Insight Service
* Los precios al consumidor de España aumentaron un 2,7% en términos interanuales en agosto, según datos finales publicados el viernes por el Instituto Nacional de Estadística.
* El indicador provisional situaba la variación interanual del IPC en el 2,7%.
* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que los precios subieran un 2,7% en agosto.
* En comparación con el mes anterior, el IPC no registró variación, según el informe de precios.
* Reuters había previsto que los precios mensuales no registraran variación en agosto.
* El Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) para su comparación con otros países de la Unión Europea subió un 2,7% en términos interanuales, frente a una previsión del 2,7% en el sondeo de analistas.
* El IPCA mensual no mostró variación.
* El IPCA mensual provisional situaba la variación interanual del IPC en el 0,0%.
* https://www.ine.es/dyngs/Prensa/notasPrensa.htm
Otras noticias de España
- 1
Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Castillo infinito, una animación soberbia para una aventura a gran escala
- 2
Cuánto cobran los jubilados en octubre de 2025 con el aumento confirmado
- 3
Lanzan un nuevo SUV todoterreno con garantía de un millón de kilómetros
- 4
A poco de anunciar el presupuesto del año que viene, Milei modificó las partidas y consolidó el superávit