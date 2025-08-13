IPC final de España en julio se sitúa en el 2,7% interanual

Por Lynx Insight Service

13 ago (Reuters) -

* Los precios al consumidor de España aumentaron un 2,7% en términos interanuales en julio, según datos finales publicados el miércoles por el Instituto Nacional de Estadística.

* El indicador provisional situaba la variación interanual del IPC en el 2,7%.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que los precios subieran un 2,7% en julio.

* En comparación con el mes anterior, el IPC cayó un 0,1%, según el informe de precios.

* Reuters había previsto que los precios mensuales cayeran un 0,1% en julio.

* El Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) para su comparación con otros países de la Unión Europea subió un 2,7% en términos interanuales, frente a una previsión del 2,7% en el sondeo de analistas.

* El IPCA mensual cayó un 0,3%.

* El IPCA mensual provisional situaba la variación interanual del IPC en el -0,4%.

* https://www.ine.es/dyngs/Prensa/notasPrensa.htm (Información de Patrycja Dobrowolska)