IPC final de España en julio se sitúa en el 2,7% interanual
- 1 minuto de lectura'
Por Lynx Insight Service
13 ago (Reuters) -
* Los precios al consumidor de España aumentaron un 2,7% en términos interanuales en julio, según datos finales publicados el miércoles por el Instituto Nacional de Estadística.
* El indicador provisional situaba la variación interanual del IPC en el 2,7%.
* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que los precios subieran un 2,7% en julio.
* En comparación con el mes anterior, el IPC cayó un 0,1%, según el informe de precios.
* Reuters había previsto que los precios mensuales cayeran un 0,1% en julio.
* El Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) para su comparación con otros países de la Unión Europea subió un 2,7% en términos interanuales, frente a una previsión del 2,7% en el sondeo de analistas.
* El IPCA mensual cayó un 0,3%.
* El IPCA mensual provisional situaba la variación interanual del IPC en el -0,4%.
* https://www.ine.es/dyngs/Prensa/notasPrensa.htm (Información de Patrycja Dobrowolska)