IPC final de Francia sube un 0,8% en agosto, en línea con lo previsto
- 1 minuto de lectura'
Por Lynx Insight Service
12 sep (Reuters) -
* El índice definitivo de precios al consumo de agosto en Francia subió un 0,8% en términos interanuales y armonizados para su comparación con el resto de la UE, según dijo el viernes el INSEE, instituto oficial de estadísticas del país.
* La estimación provisional para el dato interanual armonizado de julio era idéntica al indicador definitivo.
* Un sondeo de Reuters apuntaba a que la tasa de inflación interanual subiría un 0,8% en agosto.
* En comparación con el mes anterior, el IPC final de Francia armonizado con la UE subió un 0,5%, idéntica tasa que en el cálculo provisional.
* Un sondeo de Reuters apuntaba a que la cifra intermensual subiría un 0,5% en agosto. (Información de Patrycja Dobrowolska)
