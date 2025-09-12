IPC final de Francia sube un 0,8% en agosto, en línea con lo previsto

Por Lynx Insight Service

12 sep (Reuters) -

* El índice definitivo de precios al consumo de agosto en Francia subió un 0,8% en términos interanuales y armonizados para su comparación con el resto de la UE, según dijo el viernes el INSEE, instituto oficial de estadísticas del país.

* La estimación provisional para el dato interanual armonizado de julio era idéntica al indicador definitivo.

* Un sondeo de Reuters apuntaba a que la tasa de inflación interanual subiría un 0,8% en agosto.

* En comparación con el mes anterior, el IPC final de Francia armonizado con la UE subió un 0,5%, idéntica tasa que en el cálculo provisional.

* Un sondeo de Reuters apuntaba a que la cifra intermensual subiría un 0,5% en agosto. (Información de Patrycja Dobrowolska)