IPC final de Francia sube un 1,1% en septiembre, en línea con lo previsto

Por Lynx Insight Service

* El índice definitivo de precios al consumo de septiembre en Francia subió un 1,1% en términos interanuales y armonizados para su comparación con el resto de la UE, según dijo el miércoles el INSEE, instituto oficial de estadísticas del país.

* La estimación provisional para el dato interanual armonizado de agosto era idéntica al indicador definitivo.

* Un sondeo de Reuters apuntaba a que la tasa de inflación interanual subiría un 1,1% en septiembre.

* En comparación con el mes anterior, el IPC final de Francia armonizado con la UE cayó un 1,1%, idéntica tasa que en el cálculo provisional.

* Un sondeo de Reuters apuntaba a que la cifra intermensual bajaría un 1,1% en septiembre.