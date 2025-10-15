IPC final de Francia sube un 1,1% en septiembre, en línea con lo previsto
Por Lynx Insight Service
* El índice definitivo de precios al consumo de septiembre en Francia subió un 1,1% en términos interanuales y armonizados para su comparación con el resto de la UE, según dijo el miércoles el INSEE, instituto oficial de estadísticas del país.
* La estimación provisional para el dato interanual armonizado de agosto era idéntica al indicador definitivo.
* Un sondeo de Reuters apuntaba a que la tasa de inflación interanual subiría un 1,1% en septiembre.
* En comparación con el mes anterior, el IPC final de Francia armonizado con la UE cayó un 1,1%, idéntica tasa que en el cálculo provisional.
* Un sondeo de Reuters apuntaba a que la cifra intermensual bajaría un 1,1% en septiembre.
