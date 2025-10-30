IPCA de Alemania sube un 2,3% interanual en octubre, por encima de lo previsto

LA NACION

Por Lynx Insight Service

* El indicador provisional de la inflación alemana para octubre subió un 2,3%, en términos interanuales y armonizados para su comparación con el resto de la Unión Europea, según un informe preliminar publicado el jueves por la Oficina Federal de Estadísticas.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra subiría un 2,2% en octubre.

* En septiembre el IPCA alemán registró un aumento del 2,4%.

* En cuanto a la medida de inflación nacional, sin armonización, el indicador de precios subió un 2,3% en octubre, tras un aumento del 2,4% en septiembre.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra interanual del IPC subiría un 2,2% en octubre.

* En términos armonizados mensuales, el IPC subió un 0,3%, mientras que el índice mensual sin armonización subió un 0,3%, frente a previsiones de 0,2% y 0,2% respectivamente.

